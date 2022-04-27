رمطان لعمامرة يوقّع على سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية كينيا بالجزائر

27 أبريل، 2022

وقع اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية كينيا بالجزائر، وذلك على اثر وفاة الرئيس السابق للبلاد مواي كيباكي.

وقدّم الوزير لعمامرة، باسم رئيس الجمهورية، أخلص التعازي لجمهورية كينيا الصديقة رئاسة وحكومة وشعبا، مذكرا بمناقب الفقيد الذي شغل منصب الرئيس الثالث للبلاد خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013 ومشيدا في ذات السياق بالبصمة التي تركها على المستويين الوطني والقاري وكذا على علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين الجزائر وكينيا وما يجمع البلدين الشقيقين من مبادئ وقيم سامية تنبع من رصيدهما النضالي المشترك في سبيل التحرر.

ش.ن

27 أبريل، 2022

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