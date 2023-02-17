رمطان لعمامرة يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

17 فبراير، 2023

التقى اليوم الجمعة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في ختام مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيشارك في إفتتاح قمة الإتحاد الإفريقي، يوم 18 فيفري 2023.

وحسب بيان وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الطرفان قد استعرضا بهذه المناسبة مسائل تتعلق بالتعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة، لاسيما في مجالات السلم والأمن وتفعيل الحلول السلمية للأزمات.

ش.ن

17 فبراير، 2023

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