رمطان لعمامرة يشارك في الطبعة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رمطان لعمامرة، ببروكسل، يومي 17 و 18 فيفري2022، في الطبعة السادسة لقمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي، حسب بيان للخارجية .

ستعكف الجزائر، خلال أشغال القمة، على المساهمة إلى جانب الدول الإفريقية في بلورة رؤية مشتركة وواقعية للشراكة بين المنظمتين القاريتين، مبنية على أسس تشاورية ووفقا لمعطيات وخصوصيات كل طرف، للوصول إلى خطط وبرامج عمل مشتركة تعود بالنفع على الطرفين وتمهد لخطوات قادمة من شأنها تعزيز هذه الشراكة، حسب ذات البيان.

وستجدد الجزائر التعبير عن قناعتها بضرورة تركيز الجهود لدعم الحلول الإفريقية لمشاكل القارة وفق منظور ومبادرات تتبناها الدول الإفريقية داخل محيطها الجغرافي وضمن مؤسساتها الشرعية، تكريسا للتضامن والعمل الإفريقي المشترك حسب ذات البيان.

ش.ن

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