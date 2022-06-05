شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة في أوكرانيا، رفقة نظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في المجموعة (مصر، الأردن، السودان، الإمارات العربية المتحدة، العراق والمملكة العربية السعودية) إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حسب بيان للخارجية.

وتركزت أشغال هذا الاجتماع ، يضيف البيان، حول بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا ودراسة سبل مواصلة المجموعة لدورها للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل سلمي، مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاسات الأزمة وتداعياتها على الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقوي. وتأتي هذه الخطوة امتدادا للزيارة التي قامت بها المجموعة بداية شهر أفريل إلى موسكو و وارسو والاتصالات التي أجرتها مع وزراء خارجية كل من روسيا وأوكرانيا.

للتذكير، تم إنشاء مجموعة الاتصال العربية بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس الماضي لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها، يضيف المصدر.

ش.ن

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