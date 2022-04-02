شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع تنسيقي لمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، حسب بيان للخارجية.

يندرج هذا الاجتماع في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزراء خارجية الجزائر والأردن والسودان والعراق ومصر إلى كل من موسكو ووارسو، للتحادث مع نظرائهم من روسيا وأوكرانيا، يضيف المصدر.

ش.ن

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