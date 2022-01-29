رمطان لعمامرة يشارك في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بالكويت

29 يناير، 2022

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدولة الكويت يوم 31 جانفي والذي يندرج ضمن اللقاءات الدورية غير الرسمية التي أقرها المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في شهر فبراير من السنة الماضية، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجلية الوطنية في الخارج.

وسيتيح هذا الاجتماع الذي جاء بدعوة من نظيره الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، للوزراء العرب فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز المواضيع المطروحة على الساحة العربية ومناقشة التحديات التي تواجه الوطن العربي فضلا عن التحضير للاستحقاقات المقبلة. كما سيسعى وزراء الخارجية العرب لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق العربي إزاء قضايا إقليمية ودولية راهنة.
وسيغتنم الوزير لعمامرة، يضيف البيان، هذه الفرصة ليقدم عرضا عن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر في غضون السنة الجارية.

ومن المرتقب أن يعقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على هامش هذا الاجتماع عدة لقاءات ثنائية مع نظرائه العرب ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ش.ن

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