استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا، السيدة نجلاء المنقوش التي تقوم بزيارة إلى الجزائر، حسب ما أورد بيان للخارجية.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، تناول الجانبان علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.

كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدد لعمامرة دعم الجزائر الثابت للأشقاء الليبيين في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.

ش.ن

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