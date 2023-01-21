رمطان لعمامرة يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية

استقبل اليوم وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بمقر الوزارة، السيدة ميشيل سيسون، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي والمكلفة بالمنظمات الدولية، في إطار زيارة العمل التي تقوم بها هذه الأخيرة إلى الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ المحادثات تركّزت بهذه المناسبة حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

كما ناقش الطرفان عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الاقليمية والدولية فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الاطراف، يضيف البيان.

ش.ن

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