رمطان لعمامرة يجري محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي

16 يناير، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، بمبادرة من هذا الأخير. حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وأعرب الوزيران بشكل خاص عن سعادتهما بجودة العلاقات التاريخية بين البلدين، التي اتسمت بالصداقة والتضامن، والتي تحتفل في هذا الشهر بالذكرى الستين لتأسيسها. كما انتهزا هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك حول الاستحقاقات المقبلة متعددة الأطراف وذات الاهتمام المشترك.

وأضاف ذات البيان، ناقش رئيسا دبلوماسية البلدين التحضير للاجتماع العشرين لوزراء خارجية الدول الإفريقية ودول الشمال، المقرر عقده في ربيع هذا العام بالجزائر العاصمة. وأكد الوزير لعمامرة لنظيره أنه عبر توليها رئاسة هذا الإطار التشاوري الأفرو-شمالي خلفا لفنلندا، فإن الجزائر لن تدخر جهدا في ترسيخ التقارب بين هذه البلدان وذلك بناءً على ما يجمعها من تمسك راسخ بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

ش.ن

16 يناير، 2023

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