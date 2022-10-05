رمطان لعمامرة يجري محادثات مع نظيره البرتغالي بالجزائر العاصمة

5 أكتوبر، 2022

حل وزير الشؤون الخارجية للجمهورية البرتغالية، جواو كرافينيو بالجزائر في زيارة عمل تعد الثانية من نوعها خلال السنة الجارية بعد تلك التي قام بها رئيس الديبلوماسية البرتغالية السابق، أوقيستو سانتوس سيلفا في شهر مارس الفارط.

وأفاد بيان للخارجية أنّ الوزير رمطان لعمامرة، أجرى بالمناسبة، محادثات على انفراد مع نظيره البرتغالي تلتها جلسة عمل موسعة بمشاركة وفدي البلدين تم خلالها استعراض مختلف أبعاد العلاقات بين الجزائر والبرتغال وسبل تعزيزها في عديد المجالات، مع التزام الطرفين بمواصلة العمل في اطار معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في 2005، لتعزيز الديناميكية الايجابية التي تشهدها الشراكة بين البلدين وما تحظى به من عناية خاصة ومتابعة متواصلة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره البرتغالي مارسلو روبلو دو سوزا.

وأضاف المصدر أن الطرفين تطرّقا إلى الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مع التأكيد على أهمية إرساء علاقة متوازنة تضمن مصالح الطرفين، خاصة في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم الذي تعرفه العلاقات الدولية وتداعياته على مختلف الأصعدة.
وتكريسا لسنة التشاور والتنسيق المنتظم بين البلدين، تناول الطرفان بالنقاش أبرز القضايا الاقليمية والدولية الراهنة، مؤكدين على ضرورة تكثيف العمل للمساهمة في فض النزاعات والأزمات بالطرق السلمية ووفقا للشرعية الدولية.

ش.ن

5 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

بان كي مون: عندما وصفت الوجود المغربي بالأراضي الصحراوية بانه احتلال لم اقل سوى الحقيقة

14 يونيو، 2021

قوات البوليساريو تستهدف ثمانية مواقع تابعة للعدو بأقصاف مركزة على طول جدار العار

17 يوليو، 2021

رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا فيضانات المدية

4 مايو، 2021

زبدي يؤكد: الإختلالات الموجودة في السوق أثّرت سلبا على القدرة الشرائية للجزائريين

13 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: