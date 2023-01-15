رمطان لعمامرة يجري محادثات ثنائية مع نظيره المالي

15 يناير، 2023

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، محادثات ثنائية مع نظيره المالي، عبدولاي ديوب، وكذا مع الوزير المالي المكلف بالمصالحة الوطنية واتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، عقيد الركن اسماعيل واغي، حسب بيان للخارجية.

تركزت المحادثات بين الطرفين حول علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب آفاق تنشيط وتعزيز وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بتعاون جميع الأطراف المالية الموقعة في إطار آليات متابعة تنفيذ الاتفاق التي تشرف عليها الجزائر، يضيف البيان.

تجدر الإشارة أن الوزيرين الماليين قد حلا مساء اليوم بالجزائر في زيارة عمل كمبعوثين خاصين لرئيس دولة مالي، العقيد عاصيمي غويتا، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى باماكو بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تندرج في سياق المشاورات التقليدية بين البلدين الشقيقين، حسب ذات المصدر.

ش.ن

15 يناير، 2023

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