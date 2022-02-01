رمطان لعمامرة يجتمع بوزراء خارجية جنوب إفريقيا، أنغولا وليبيا

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عشية انطلاق أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية، اجتماعا تشاوريا مع نظرائه من كل من جنوب افريقيا، أنغولا وليبيا، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وتناول الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ40 للمجلس التنفيذي، لا سيما تلك المتعلقة بالملفات السياسية وقضايا السلم والأمن في افريقيا، وذلك بهدف التشاور وتنسيق المواقف، حسب البيان.

كما شكل الاجتماع فرصة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجهها القارة الافريقية في ظل تنامي مختلف التهديدات الأمنية وتفاقم مشاكل الحوكمة والتغييرات غير الدستورية، إلى جانب التعقيدات التي تفرضها جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والصحي.

ش.ن

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