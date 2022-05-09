رمطان لعمامرة يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك

9 مايو، 2022

استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، السيدة بيسرا تيركوفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، حسب ما أفاد بيان للخارجية.

وأجرى رئيس الدبلوماسية الجزائرية محادثات على انفراد مع نظيرته البوسنية قبل أن تتوسع لتشمل وفدي البلدين، تم خلالها التأكيد على علاقات الصداقة القوية التي تجمع الجزائر والبوسنة والهرسك وتثمين الإرث الثقافي والإنساني الذي يتقاسمه الشعبان، يضيف البيان.

هذا و أشاد الوزيران بالقرار المتخذ من قبل السلطات العليا من الجانبين لتعزيز التمثيل الدبلوماسي من خلال فتح السفارات في عاصمتي البلدين، مع التنويه بضرورة العمل لترقية آفاق التعاون الثنائي كمًّا ونوعا لاسيما عبر تعزيز إطاره القانوني.
كما تناول الطرفان بهذه المناسبة أبرز التطورات السياسية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزين أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ش.ن

9 مايو، 2022

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