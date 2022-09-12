رمز إلكتروني لتحميل الكتاب الرقمي مجانا لتلاميذ الابتدائي

قال اليوم الإثنين وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه:” سيتم منح رمز الكتروني خاص لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي من أجل تحميل الكتاب الرقمي مجانا”.

وأوضح بلعابد، لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن الرمز سيسمح للتلاميذ بتحميل الكتاب الرقمي في الاجهزة الالكرتونية مجانا ويساهم في تخفيف وزن المحفظة.

وفي نفس السياق، كشف ذات المتحدث، عن اعتماد 8 إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة المدرسية، داعيا الأولياء للعب دور إيجابي في العملية من خلال اختيار المحفظة المناسبة وتضمينها الأغراض الضرورية فقط. وأضاف الوزير أن مصالحه اعتمدت عدة إجراءات جديدة لتخفيف المحفظة على رأسها استعمال الألواح الإلكترونية الذي يشمل حاليا 1629 مؤسسة وسيتم توسيعه تباعا، وتوفير الكتب على مستوى المدارس بالنسبة للسنوات الثلاث التي تعرف ثقل المحفظة وهي الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي. كما أشار بلعابد الى أن عملية تزويد المدارس بالأدراج في تقدم وإن تم تسجيل بعض التفاوت بين المؤسسات، بالإضافة إلى توفير الكتاب الإلكتروني، معتبرا أنها خطوة أولى كفيلة بتخفيف عبء ثقل المحافظ. وبالنسبة للكتاب المدرسي، فأكد ذات المتحدث لن أزيد من 3 مليون تلميذ سيتم تزويدهم بكتاب مجاني، مبرزا أن عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي لهذه السنة جرت بشكل جيد ولم يتم تسجيل أي طوابير وكشف وزير القطاع، عن توفير الكتب على مستوى المؤسسات التربوية إلى جانب 1400 مكتبة خاصة، والمعارض واستغلال الدواوين وتعاقد الديوان الوطني للمطبوعات لتوزيع الكتاب، مؤكدا أن قرار منحة بيع الكتاب المدرسي دخلت حيز التنفيذ خلال السنة الجارية. رمزي أحمد توميات

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