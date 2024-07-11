رقم مجاني لتسهيل عملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لرئاسيات سبتمبر المقبل

أعلمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها، كافة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024، أنه بالإضافة إلى منصة الخدمات “ina-election.dz” الموضوعة تحت تصرف الراغبين في الترشح وممثليهم، تم وضع الرقم القصير 3058 والمجاني، وذلك من أجل حجز موعد للمصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية عبر جميع الخلايا المتواجدة بالبلديات والملحقات البلدية ومندوبيات السلطة المستقلة عبر كامل ربوع الوطن.

ويمكن للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حسب بيان السلطة الوطنية، الإتصال بذات الرقم طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، من 8:00 صباحاً إلى 20:00 مساءً.

شرف الدين عبد النور