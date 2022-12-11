وزير الخارجية التركي: رفع عدد الرحلات بين تركيا والجزائر إلى 55 سيزيد من التواصل

11 ديسمبر، 2022

كشف وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو أنه بحث مع لعمامرة قضايا النقل والشحن البحري والإنتاج المشترك للسفن. والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بالمجال العسكري والصناعات الدفاعية.

واعتبر أوغلو، أن رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين، إلى 55 رحلة بديسمبر سيزيد من التواصل بين شعبيهما. معلنا عن اعتزام البلدين افتتاح مركزين ثقافيين في الجزائر وإسطنبول.

وعبر ذات المتحدث، عن شكره للسلطات الجزائرية على دعمها القوي لتركيا في مكافحة تنظيم “غولن” الإرهابي، مشيرا إلى تشابه مواقف البلدين حيال قضية فلسطين.

كما أكد الديبلوماسي التركي دعم تركيا للمبادرات الجزائرية بشأن المصالحة بين الأطراف الفلسطينية، مشيرا إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.

ومن جانبه، أفاد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن أرقام التبادلات الاقتصادية بين تركيا والجزائر تدل على أن “للشراكة بين بلدينا مستقبل واعد”..

وأكد لعمامرة أن أول لقاءات لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين كانت متميزة حيث وضعت لبنة صحيحة في صرح هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة والمتكاملة الجوانب

وكشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان الاجتماع ركز على الأبعاد الثقافية المرتبطة بالتاريخ المشترك بين البلدين وبمختلف الابعاد الأخرى، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تحمل في طياتها إنجازات تكرس أبعادا قوية بين البلدين.

وأضاف لعمامرة أن مخرجات الاجتماع الأول للمجموعة ساهمت في تحسين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التحولات الآنية التي يعرفها العالم.

رمزي أحمد توميات

11 ديسمبر، 2022

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