رفع جثامين شهداء حادث سقوط مروحية عسكرية بعين الدفلى

24 يناير، 2023
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قام اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، بالمركز الجهوي الطبي الجراحي للناحية العسكرية الأولى، كل من قائد القوات الجوية وقائد الناحية العسكرية الأولى بحضور إطارات من قيادة القوات الجوية والناحية العسكرية الأولى، بإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني العقيد مناري مراد، الرائد دحماني محمد موسى، والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

وكان الشهداء الثلاثة ضحايا لحادث سقوط المروحية العسكرية خلال قيامهم بمهمة تدريبية بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى، وهذا قبل توجيه الجثامين إلى مقر ولاياتهم حيث سيسجون بالتشريفات العسكرية.

ش.ن

24 يناير، 2023

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