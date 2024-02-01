رفع الحصانة عن السيناتور عبد القادر جديع

تم رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع، بناء على إخطار من رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، طبقا لأحكام المادتين 130 و193 من الدستور، وذلك بقرار من المحكمة الدستورية

وأفاد العدد رقم 05 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، أن إخطار رئيس مجلس الأمة جاء برسالة مؤرخة في 16 أكتوبر 2023 تحت رقم 331/23 وذلك قصد رفع الحصانة البرلمانية لعضو مجلس الأمة عبد القادر جديع.

هذا وقد كان وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي بموجب إرسالية مؤرخة في 25 سبتمبر 2023 تحت رقم 01266/23 و ع ح أ، قد أخطر رئيس مجلس الأمة أن عضو المجلس جديع عبد القادر محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء ورقلة

أما عن الوقائع المنسوبة له فتكتسي وصفا جزائيا يتمثل في جنح إهانة هيئة نظامية وعرض لأنظار الجمهور منشورات وتسجيلات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر وترويج أخبار من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام طبقا لأحكام المواد 96 و144 و146 و196 مكرر من قانون العقوبات.

والتمس وزير العدل من رئيس مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور دعوة عضو مجلس الأمة عبد القادر جديع للتنازل عن الحصانة لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

وللتذكير فقد نشر “السيناتور” جديع بتاريخ 22 ديسمبر 2019 فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن عبارات من شأنها نشر الكراهية والتمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع.

وتضمن المنشور عبارات استفزازية تُفيد تهميش سكان الجنوب والتشكيك في نشاط وعمل مسؤولي الدولة تجاه المنطقة.

رمزي أحمد توميات

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