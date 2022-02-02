رفض الإفراج عن كل من نوميديا لزول وريفكا وستانلي

2 فبراير، 2022

رفضت اليوم الأربعاء غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة الإفراج عن المتهمين الموقوفين في قضية الطلبة المسجلين للدراسة في الخارج.

وقررت غرفة الاتهام، تأييد إيداع كل من نوميديا لزول وريفكا وستانلي الحبس المؤقت، وباقي المتهمين في القضية، حيث رفضت طلبات هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين ووضعهم تحت الرقابة القضائية.

وللتذكير فقد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء شرق الجزائر العاصمة، منذ أسبوعين بإيداع صاحب الشركة الوهمية Future gate ، “ر. أسامة”، الحبس المؤقت، وإيداع المتهم “فاروق ب.” المعروف بلقب “ريفكا”، وكذا أبركان محمد المدعو “ستانلي”، و”ج. ليلى”، ونوميديا لزول.

وتتعلق القضية بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والاتجار بالأشخاص وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وعابرة للحدود.

رمزي أحمد توميات

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