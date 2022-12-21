رغم ارتفاع اسعارها دوليا… تزويد السوق الوطنية بالأسمدة دون انقطاع

21 ديسمبر، 2022

أكد اجتماع الحكومة أنه تمّ تموين السوق الوطنية بالاسمدة دون انقطاع أو اضطرابات، رغم تقلبات أسعار الأسمدة، على الصعيد الدولي، حيث ارتفعت بشكل معتبر على إثر ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وكانت قد استمعت الحكومة اليوم الأربعاء برئاسة أيمن بن عبد الرحمان إلى عرض حول الأشغال المنجزة بين كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلّق بالتقدّم المحرز في مجال تطوير صناعة الأسمدة في الجزائر وكذا شروط تسويقها.

من جهة أخرى، وفيما يخصّ المتعاملين الذين ينشطون في مجال الأسمدة، فقد تمّ إسداء توجيهات من أجل تحسين الإطار التنظيمي ذي الصلة، قصد ضمان نمط توزيع موثوق وتموين مستمر للسوق الوطنية.

فايزة.س

21 ديسمبر، 2022

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