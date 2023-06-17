  رصد 2.5 مليار دج لفتح وتهيئة 437 شاطئ عبر الوطن

17 يونيو، 2023

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، عن تم رصد 2.5 مليار دينار لفتح وتهيئة 437 شاطئ على المستوى الوطني.

وأوضح مراد وعلى هامش اشرافه على الإطلاق الرسمي لموسم الاصطياف لسنة 2023 من ولاية سكيكدة أن السلطات العمومية منحت الاولوية من اجل التحضير الجيد لهذا الموسم.

وأكد ذات المتحدث على أن كل المصالح الامنية ستسهر على حفظ الامن والنظام العام وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بموسم الاصطياف.

كما شدد وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية بخصوص السباحة في الأماكن الممنوعة لاسيما باشراك فعاليات المجتمع المدني والهيئات الوطنية.

على غرار المرصد الوطني المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب يضيف نفس المسؤول الذي حث على تعزير العمل الرقابي المديداني لفرض احترام مجانية الشواطئ.

ليديا كبيش

17 يونيو، 2023

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