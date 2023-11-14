رشيد حشيشي يبحث سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال مع رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدة شركات كبرى للطاقة

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، على هامش أنشطة الطبعة الحادية عشرة لمعرض ومؤتمر شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين “نابك”، الذي تجري وقائعه اليوم بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” بوهران، مجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى مع رؤساء ومدراء تنفيذيين لعدة شركات كبرى للطاقة.

و في هذا الإطار إلتقى رشيد حشيشي حسب بيان سوناطراك، مع الرئيس المدير العام لشركة “سيبسا” الإسبانية، مارتن واتسلار، والمدير العام لشركة “أوكسيدينتال بيتروليوم” فرع الجزائر، واران موردوك، و المدير العام “لغازبروم أنترناشيونال”، سارغاي تومانوف، وكذا نائب الرئيس المدير العام لشركة “إكسون موبيل انترناشيونال”، جوناثان ويلسون، حسب ذات المصدر.

كما عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك إجتماعا مع أكرم أبوغالية، المدير التنفيذي المكلف بالعمليات لدى شركة الخدمات “أويل سرف”، يضيف المصدر.

وبحث الرئيس المدير العام لسوناطراك، مع نظرائه من ممثلي الشركاء الأجانب خلال اللقاءات والاجتماعات المذكورة سبل تنمية الشراكة وتطوير الأعمال في إطار التعاون المتبادل القائم على التكامل وتحقيق المصالح المشتركة.

شرف الدين عبد النور

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