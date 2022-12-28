رسميا…هذه شروط إدماج الأساتذة المتعاقدين

أفرجت وزارة التربية، عن التعليمة الوزارية المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها أن عملية الإدماج تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022.

وحسب نص البيان يخص الإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.

و يشترط في المعني، التمتع بالجنسية الجزائرية، و التمتع بالحقوق المدنية، و أن لا يحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها.

كما أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، وأن تتوفر لديه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة

ليديا كبيش

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