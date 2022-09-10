رسميا…تنصيب تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا

أعلن اليوم السبت مجلس الجلوس على العرش في بريطانيا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا، بصفة رسمية.

وجاءت مراسم تنصيب تشارلز خلال اجتماع للمجلس الذي يرتب خلافة العرش، وذلك على مستوى قصر سانت جيمس.

و وقع الملك الجديد، على بيان تنصيبه ملكا على العرش بريطانيا، اين ألقى كلمة قال فيها : “والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا”.

وللاشارة إلى أنه منذ عام 1952، عندما تولت الملكة اليزابيث الثانية الراحلة العرش، هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حفل التنصيب.

وللتذكير فقد توفيت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، يوم الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، حيث قضت 70 عاما على عرش بريطانيا

رمزي أحمد توميات

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