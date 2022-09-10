رسميا…تنصيب تشارلز الثالث ملكا جديدا لبريطانيا

10 سبتمبر، 2022

أعلن اليوم السبت مجلس الجلوس على العرش في بريطانيا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا، بصفة رسمية.

وجاءت مراسم تنصيب تشارلز خلال اجتماع للمجلس الذي يرتب خلافة العرش، وذلك على مستوى قصر سانت جيمس.

و وقع الملك الجديد، على بيان تنصيبه ملكا على العرش بريطانيا، اين ألقى كلمة قال فيها : “والدتي قدمت مثالا عن حب طويل الأمد وتضحيات كبيرة وإرثها سيبقى خالدا”.

وللاشارة إلى أنه منذ عام 1952، عندما تولت الملكة اليزابيث الثانية الراحلة العرش، هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها حفل التنصيب.

وللتذكير فقد توفيت ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، يوم الخميس في قلعة بالمورال في اسكتلندا، عن عمر ناهز 96 عاما، حيث قضت 70 عاما على عرش بريطانيا

رمزي أحمد توميات

10 سبتمبر، 2022

مقالات ذات صلة

شخصيات أمريكية وازنة تحذر الكونغرس: حصول المغرب على اسلحة امريكية متطورة سيؤجج الحرب في الصحراء الغربية

3 أغسطس، 2021

بلاني: مجلس الأمن مطالب بأن يتعامل مع القضية الصحراوية بمسؤولية

22 أكتوبر، 2021

الجزائر تدين الاعتداء الارهابي على قرية الصلحان ببوركينافاسو

6 يونيو، 2021

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات قوات الاحتلال بقطاع بقطاعي المحبس وحوزة

30 أبريل، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: