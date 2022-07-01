أعلن اليوم الجمعة، الصندوق الاستثمار الوطني، في بيان له، عن شراء جميع أسهم مجمع فيونالتي التي يملكها في متعامل الهاتف النقال جازي.

وحسب نص البيان، فإن هذه الخطوة تمت بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين وبعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة التي جرت في أجواء تميزت بروح المسؤولية والحرص على استقرار وأداء الشركة.

كما أوضح ذات المصدر، أن هذه الاتفاقية تسمح للصندوق الوطني للإستثمار، بالاستحواذ على ما تبقى من أسهم فيون في جازي.

وكانت مجموعة فيون قد ساهمت لأكثر من سبع سنوات في إدارة جازي جنبًا إلى جنب مع الصندوق الوطني للاستثمار حيث عملا معا على التطور التكنولوجي للمتعامل وإطلاق عملية الرقمنة التي ساعدت في تعميم استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

كما أكد الصندوق الوطني للاستثمار أنه سيعمل جاهدا على الحفاظ على صلابة المؤسسة والالتزام بمواصلة خطتها التنموية من أجل الحفاظ على مسار النمو وضمان استدامتها وربحيتها في السوق.

ليديا كبيش

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