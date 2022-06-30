رزيق يكشف عن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و مصر خلال العام الماضي

رزيق يكشف عن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر و مصر خلال العام الماضي

كشف اليوم الخميس، وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ومصر، خلال السنة الفارطة.

وقال رزيق في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-المصري، أن:” حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 787 مليون دولار أمريكي سنة 2021، بزيادة 5.5 بالمائة مقارنة بعام 2020″، مبرزا أن الانفتاح الإقتصادي الجزائري يترجم توجه الجزائر لمنطق جديد، خاصة دخولها لاتفاقيات التعاون.

وكشف ذات المتحدث، أن المبادلات التجارية الجزائرية تتم مع شركائها في اورويا وخارجها، و تتوسع الى البلدان الافريقية وسيتم في هذا الخصوص اعفاء 90 بلدا افريقيا من دفع الرسوم الجمركية.

وشدد المسؤول الأول عن قطاع التجارة، على ضرورة تفعيل الاندماج البيني مع البلدان الافريقية، و التنويع الاقتصادي من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي يحمل في طياته تسهيلات وتخفيزات للمستثمرين الأجانب.

كما عبر الوزير، عن ترحيب للجزائر بانشاء شراكة فعالة مع مصر، داعيا المستثمرين المصريين الى تعزيز تواجدهم في الجزائر، ودفع علاقات التعاون بين البلدين.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...