رزيق يدعو المصدرين الى العمل بالوسم لحصد مكانة في السوق الدولية

12 فبراير، 2023

قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن التغليف له دور كبير في تسويق المنتوجات على مستوى الأسواق الدولية. لأن العبوة من أهم المقومات التي تلعب في الرفع او الخفض في الكفاءة التسويقية للمنتوج.

وجاء ذلك خلال كلمة له على هامش صالون التعبئة، التغليف والتوظيب للمواد والمنتوجات الموجهة للتصدير في طبعته الاولى والذي يمتد إلى غاية 15 فيفري الجاري.

وأكد رزيق على الأهمية التي يحوزها هذا المجال في تسويق المنتجات. بالاضافة كذلك إلى دور التغليف لاحتواء البضائع وحماية المنتوج ونقلها من المنتج الى المستهلك في أحسن الحال.

كما أوضح وزير التجارة،  أن التغليف له دور كبير في تسويق المنتوجات على مستوى الأسواق الدولية. لأن العبوة من أهم المقومات التي تلعب في الرفع أو الخفض في الكفاءة التسويقية للمنتوج. ومدى إستجابتها للمتطلبات الوظيفية والجمالية للمنتج. ما يمكن الأخير كسب الأفضلية التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية. واستقطاب عدد أكبر ممكن من الموزعين والمستهلكين في الخارج.

وأوضح وزير التجارة، أن اشتراطات القواعد المتعلقة بتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية تعتبر الأكثر صرامة على المستوى الدولي لأنها تمس بصحة المستهلك وبيئته.

كما أن الوسم الذي يظهر مجموعة من البيانات كمكونات المنتج وبلد المنشأ،تاريخ الصلاحية، الوزن والإشهادات منها ما يندرج ضمن الاشتراطات المفروضة من قبل السلطات المعنية في البلدان المستوردة من أجل إبراز الخصائص والمميزات التي يتوسم بها المنتج.

ها وقد دعا المسؤول الأول عن قطاع التجارة جميع المصدرين إلى العمل على تطبيقه من حصد مكان وتواجد في الاسواق الدولية شديدة المنافسة.

ليديا كبيش

12 فبراير، 2023

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