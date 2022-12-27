رزيق: لا توجد دولة في العالم تنافس التمور الجزائرية من حيث الجودة

رزيق: لا توجد دولة في العالم تنافس التمور الجزائرية من حيث الجودة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق: “نصدر التمور إلى 74 بلدا وهدفنا الوصول إلى مادخيل قيمتها 250 مليون دولار”، كاشفا أن شعبة التمور تتصدر صادرات المنتجات الزراعية في بلادنا بنسبة 90 بالمائة

وشدد رزيق في تصريحات صحفية على أن السمعة الجيدة وجودة التمور الجزائرية والأسعار التنافسية ستمكن من تحقيق الأهداف المسطرة

وكشف ذات المتحدث عن فتح ورشات وطنية لكل الشعب ذات القدرات التصديرية ومعالجة المشاكل واستحداث الاليات والسياسات من اجل تعزيز صادرات الجزائر

كما أضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة بالقول:” أنه سيكون هناك 58 معرض للتمور عبر مختلف ولايات الوطن تمتد لثلاثة أيام كاملة”

و تابع رزيق قائلا: “لا توجد دولة في العالم تنافس التمور الجزائرية من حيث الجودة ودقلة نور هي جزائرية 100 بالمائة وأي وفد خارجي نعطيه دقلة نور ينبهر من جودتها”.

ليديا كبيش

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