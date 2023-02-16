رزيق: الجزائر تصدر 2 مليون دولار من مواد التجميل نحو 37 دولة

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن :”صناعة مواد التجميل قطعت أشواطا كبيرة سنة 2022 بعد دخول 84 متعاملا مجال التصدير و هذا بفضل تدابير الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية”.

وجاء ذلك في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي لمواد التجميل “كوسميتيكا الجيريا 2023”.

وكشف رزيق أن 84 شركة تنشط في القطاع قامت بتصدير مختلف منتجاتها، بين مواد أولية و منتجات مصنعة، إلى 37 بلدا سنة 2022، بقيمة إجمالية تقدر ب 2 مليون دولار، معتبرا أن آفاق كبيرة تفتح أمام هذا القطاع بمختلف فروعه (الصابون ومنتجات الجسم وعطور…).

وتوقع ذات المتحدث تطور الشعبة في سنة 2023 في الإنتاج والتصدير بالنسبة للشركات الناشطة في المجال البالغ عددها 3.500 شركة، مؤكدا أنه بحلول خمس سنوات ستدخل شعبة صناعة مواد التجميل الأسواق الإفريقية والآسيوية على وجه الخصوص.

كما شجع وزير التجارة، المتعاملين في المجال على إبرام شراكات على الصعيد الدولي للاستفادة من مهارتها بالنظر إلى أن قانون الاستثمار يضمن بيئة ملائمة لهذه الشراكات.

رمزي أحمد توميات

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