رزيق :21 مليون دولار صادرات الجزائر من مواد التعبئة والتغليف سنويا

بلغت صادرات الجزائر من مواد التعبئة والتغليف 42 مليون دولار خلال 2021 والأشهر 11 الأولى من السنة الماضية أي بمعدل 21 مليون دولار سنويا.

واشرف وزير التجارة كمال رزيق على افتتاح الطبعة الأولى لمعرض التعبئة والتغليف والتوظيب للمواد والمنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير المنظم بقصرالمعارض “صافاكس” الصنوبر البحري بمشاركة حوالي 50 شركة ناشطة في هذا المجال.

وأفاد رزيق ان قيمة صادرات مواد التغليف و التعبئة البلاستيكية إرتفعت بنسبة 36 بالمائة “حوالي 9 مليون دولار”. فيما ارتفعت صادرات مواد التغليف والتعبئة من الورق والكارتون إلى 4.5 مليون دولار.

كما تم تصدير مواد التغليف المصنوعة من الخشب الفليني الزجاجي، المعادن ،القارورات، الصناديق ومختلف الأوعية والأغلفة.

وأضاف وزير التجارة، أنه تم تصدير هذه المنتجات نحو 57 دولة في مقدمتها تونس بنسبة 53 بالمائة. ثم ليبيا “5 بالمائة” وتركيا “5 بالمائة”. وهو ما سمح برفع العائدات المالية لأكثر من 150 شركة ناشطة في هذه الشعبة.

كما أكد رزيق أن هذه التظاهرة الإقتصادية المنظمة من قبل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”. تعتبر “فرصة للتعريف بالمواد والتقنيات المستخدمة في مجال التعبئة التغليف والتوضيب.

بالاضافة الى تعزيز هذه الصناعة وتشجيع الاستثمار والرفع من القيمة المضافة وجودة المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير”.

من جهته كشف المكلف بتسيير وكالة “ألجكس” الهواري عبد اللطيف، أنه سيتم في إطار المعرض المنظم من 12 الى 15 فيفري. تنظيم “لقاءات بين المصدرين في هذه الشعبة وممثلي الهيئات العمومية للاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم لمعالجتها بالطرق المناسبة”.

وكشف أنه تم أيضا توجيه دعوة لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر للتعرف على المنتوجات الجزائرية في هذا المجال.

ليديا كبيش

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