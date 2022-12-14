رد مطمئن من وزارة التعليم العالي لطلبة المدارس العليا

قدّمت وزارة التعليم العالي ردا مطمئنا لطلبة المدرسة العليا بالقبة، مؤكدة أن حق الطلبة المتخرجين من المدارس العليا في التوظيف مكفول بحكم القانون ، ووفقا للقرار المبرم بينهم وبين وزارة التربية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الأولوية في التوظيف تبقى دائما لخريجي المدارس العليا، في الطورين المتوسط والثانوي. هذا وقد قدم طلبة المدارس العليا استفسارات للإدارة، حول امكانية إستبعادهم بسبب قرار الإدماج الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المحيد تبون. وبدورها راسلت المدرسة وزارة التعليم العالي التي أكدت انه سيتم الحفاظ على نفس نمط التوظيف الذي كان معمولابه السنوات الماضية، وهذا بالنظر الى العقود التي يتم إبرامها بين الطالب ووزارة التربية الوطنية يذكر ان التوظيف في السنوات الماضية كان مقتصرا فقط على خريجي المدارس العليا.

ف.س

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