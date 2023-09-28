ردََا على الادعاءات المغربية الكاذبة…الجزائر تُجدد دعمها للقضية الصحراوية

رد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمار بن جامع، على الادعاءات المغربية الكاذبة التي تضمّنها خطاب الممثل الدائم للمملكة المغربية في النقاش العام للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأبرز بن جامع، الأساس القانوني للمسالة الصحراوية كإقليم يقع تحت الاحتلال والمحروم شعبه من ممارسة حقه المشروع وغير القابل للتصرف في تقرير المصير.

و أكد ذات المتحدث أمام الجمعية العامة بأن مسألة الصحراء الغربية قد عالجتها الأمم المتحدة كمسألة تصفية استعمار، حيث ستبقى إلى غاية التجسيد الكامل للائحة الأممية 1514 واستكمال مسار تصفية الاستعمار من هذا الإقليم.

في حين ذكر ممثل الجزائر الدائم بالأمم المتحدة بالحقيقة التاريخية الراسخة بأن المغرب الذي يزعم اليوم امتلاكه لإقليم الصحراء الغربية، قد وافق في بداية احتلاله على تقاسم هذا الإقليم مع موريتانيا، مبرزا أن الاتفاق المُوثق لهذه القسمة موجود حقيقة وحتى أنه مسجل على مستوى الأمم المتحدة.

وفي رده على الاتهامات المغربية التي تنعت جبهة البوليساريو بمنظمة إرهابية، أشار بن جامع إلى أن جميع حركات التحرر قد تم شيطنتها ووصفت بمثل هذا الاتهام من قبل المستعمر.

وأضاف ذات المتحدث، أنه حتى جبهة التحرير الوطني بالجزائر كانت قد وصفت بالجماعة الإرهابية، وأن ذلك لن يخدع أحدا لأن جميع القوى المُهيمنة قد حاولت دائما شيطنة المقاومين والمناضلين من أجل الحرية وذلك لن يقنع خاصة الأمين العام للأمم المتحدة الذي استقبل مؤخرا الأمين العام لجبهة البوليساريو، الرئيس إبراهيم غالي، منذ عشرة أيام فقط.

كما ذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بالموقف الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد بصوت عال من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على دعم الجزائر الثابت والراسخ للشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الهيمنة الأجنبية وأن دعم نضال تحرر الشعوب المحتلة نابع مصدره واصل وجوده من تاريخنا وكفاحنا من اجل التحرر الوطني.

وأضاف بن جامع بالقول: “كل اختار طريقه، فنحن الجزائريون اخترنا طريق العدالة والحرية و تصفية الاستعمار وتقرير المصير وحقوق الإنسان”.

وأوضح ذات المتحدث أن هذا الالتزام ينطبق بطبيعة الآمر على قضية الشعب الصحراوي الذي لا يزال ينتظر منذ زهاء نصف قرن أن تنصفه الأمم المتحدة وتطبق اللائحة 1514 حول منح الاستقلال.

وأردف بالقول:” إن الأمم المتحدة حاولت تطبيق القانون الدولي عبر إنشاء بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية “مينورسو”، إلا أن هذه الأخيرة معرقلة حتى اليوم من تنظيم هذا الاستفتاء لتقرير المصير بسبب الاقتراح الفضفاض والغامض بالحكم الذاتي الذي لم يقنع أحدا حتى الآن.

كما جدد التأكيد على دعم الجزائر للأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي في جهوده الرامية لإيجاد حل عبر الاستفتاء أي عبر استشارة شعب الصحراء الغربية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...