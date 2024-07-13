رخروخ يعاين الورشات المفتوحة لتحسين شبكة الطرقات بالعاصمة

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، ورشات مفتوحة لعدد من المشاريع في طور الانجاز ذات صلة بقطاع الاشغال العمومية والمنشات القاعدية.

كما أشرف الوزير على وضع حيز الخدمة للنفق الأرضي على مستوى الطريق الوطني رقم 41 ببلدية الشراقة وتحديدا بمدخل المستشفى العسكري”الأم والطفل” الذي يعتبر مشروعا هاما، حيث سيساهم في تخفيف الضغط المروري على ساكنة المنطقة وكذا مستعملي الطريق في مختلف الاتجاهات.

كما عاين الوزير خلال هذه الزيارة، مشروع انجاز طرق مداخل منطقة التوسع السياحي لشاطئ النخيل وسيدي فرج الممتد على طول اجمالي يقدر ب 15 كلم والمقسم الى 5 مقاطع و11 محورا. ويهدف هذا المشروع الذي كُلف بإنجازه مُجمع شركات عمومية مع متابعة من طرف مكاتب دراسات ومخابر عمومية، إلى تخفيف الازدحام المروري عن الجهة الغربية من العاصمة.

كما تفقد رخروخ مشروع انجاز الشطر الأول والثاني من مشروع الطريق الرابط بين محول 05 جويلية وخرايسية على مستوى الطريق العروض الاجتنابي الثاني والذي من شأنه تخفيف الضغط المروري على بلديات العاشور، درارية، بابا أحسن وخرايسية، وكذا تسهيل حركة المرور على مستوى مداخل ومخارج ولاية الجزائر.

وعاين الوزير مشروع تهيئة مداخل المحطة البرية المتعددة الأنماط عبر انجاز محول على مستوى تقاطع الطريق الوطني رقم 01 والطريق الاجتنابي الجنوبي، حيث سيمكن هذا المشروع من تسهيل حركة المرور بين منطقة دار البيضاء وبن عكنون وزرالدة وعلى مستوى الطريق الوطني رقم1 الرابط بين العاصمة والبليدة.

وأشار بيان لوزارة النقل أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة من اجل تخفيف الضغط المروري لمختلف محاور الطرقات بالعاصمة لاسيما على مستوى النقاط السوداء وذلك من خلال اطلاق مخطط يتضمن انجاز 24 مشروعا لتهيئة الطرق و انجاز محاور جديدة، منها 6 مشاريع تم تسليمها و 18 قيد الإنجاز. كما سيسعى القطاع الى اقتراح تسجيل العديد من العمليات في اطار قوانين المالية المقبلة وذلك حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة.

ش.ن