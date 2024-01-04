رخروخ يعاين أشغال إنجاز المداخل لمنطقة التوسع السياحي لشاطئ النخيل وسيدي فرج

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، خلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع بإقليم ولاية الجزائر، رفقة والي الولاية، عبد النور رابحي، أشغال انجاز المداخل لمنطقة التوسع السياحي لشاطئ النخيل وسيدي فرج.

الوزير وخلال عرض تم تقديمه من طرف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر،إستفسر على العراقيل التي واجهت القائمين على المشروع، والتي تم رفعها بنسبة 90٪؜ من طرف مصالح الولاية، كما أسدى تعليمات لمديرية الأشغال العمومية لدراسة تنصيب ممرات علوية للراجلين، فيما أثنى والي العاصمة على الجهود المبذولة لإنجاز المشروع، وأعطى تعليمات لتدعيم العنصر البشري والوسائل المادية بهدف تكثيف الجهود ورفع وتيرة الأشغال، لتقديم المشروع والانتهاء منه خلال نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.

و يهدف هذا المشروع الذي كُلّف بإنجازه مجمع شركات عمومية مع متابعة ومراقبة من مكتب الدراسات العمومي وكذا المخبر الوطني للأشغال لعمومية، إلى تخفيف الازدحام المروري عن الجهة الغربية من العاصمة.

كما سيمكن هذا المشروع الهام، الذي يضم تسعة منشآت فنية من فك الإختناق عن الواجهة البحرية الممتدة من سيدي فرج، حسب بيان وزارة الأشغال العمومية شاطئ النخيل “بالم بيتش” والشاطئ الأزرق “آزير بلاج ولتسهيل حركة تنقل المواطنين على طول إجمالي مقدر بـ15كم على مستوى عدة محاور.

شرف الدين عبد النور

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