رخروخ يشرف على مراسم الإفتتاح الرسمي للطبعة ال19 للصالون الدولي للأشغال العمومية

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء، بقصر المعارض، الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة، على مراسم الإفتتاح الرسمي للطبعة التاسعة عشر للصالون الدولي للأشغال العمومية، بحضور وزير النقل والبنية التحتية لجمهورية تركيا، عبد القادر أورال أوغلو، وأعضاء من الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر، بالإضافة الى والي ولاية الجزائر، ممثلين عن منظمات أرباب العمل، نواب من البرلمان واطارات القطاع.

و خلال إفتتاحه لهذه التضاهرة الاقتصادية التي ستمتد من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تشهد مشاركة جمهورية تركيا كضيف الشرف، ثمن الوزير الشراكة التي تربط المؤسسات الجزائرية والتركية، مؤكدا على رغبة البلدين في مواصلة الجهود والعمل على تعزيز التعاون وكذا توسيع مجالات الشراكة لتشمل انجاز مشاريع في السكك الحديدية.

من جانب أخر، ذكّر وزير الأشغال العمومية بالأهداف التي يصبو القطاع إلى تحقيقها من خلال تنظيم الطبعة ال19 للصالون الدولي للاشغال العمومية من خلال انخراط وسائل الإنجاز والدراسات الوطنية في شراكات وتبادلات مثمرة، بما يتماشى مع التقنيات والتكنولوجيات الجديدة التي يعرفها مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في جميع أنحاء العالم، مما سيعزز قدرات الوسائل الوطنية في عمليات الانجاز على الصعيدين الوطني والإقليمي، حسب بيان الوزارة.

و علّق لخضر رخروخ أمالا كبيرة على هذه الطبعة من أجل تحقيق الشراكة المثمرة والمفيدة القائمة على مبدأ “رابح-رابح”، وإشراك بمقاربة جديدة المجالات ذات العلاقة بالمؤسسات الناشئة ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي.

من جانب أخر، كشف الوزير بأن الجزائر تدعّمت وبفضل الجهود التي بذلتها الدولة، عبر مختلف البرامج التنموية المسطرة، بشبكة طرق بلغت حاليا 141.716كلم، منها حوالي 8.896 كلم من الطرق السريعة والسيارة.

كما تطرق الوزير لخضر رخروخ كذلك، إلى تجسيد البرنامج الوطني للاستثمار في السكك الحديدية الذي أطلقه رئيس الجمهورية، حيث مكّن شبكة السكة الحديدية من بلوغ طول إجمالي قدره 4722 كلم من الخطوط المستغلة، ومن المقرر أن يرتفع طول هذه الشبكة إلى 6500 كلم عند استلام البرنامج الحالي، ومن المرتقب أن يصل إلى 15000 كلم عند استكمال البرنامج الوطني للسكك الحديدية بحلول سنة 2030، يضيف المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة بأنه سيتم خلال هذه التظاهرة الاقتصادية، التوقيع على سبع اتفاقيات في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي والمؤسسات الناشئة، وهذا في إطار تثمين التعاون بين المؤسسات التابعة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات الري، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، يفيد بيان وزارة الأشغال العمومية.

كما سيتم خلال هذه الطبعة، برمجة عدة نشاطات علمية وتقنية ذات صلة بقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية يُأطرها خبراء وأساتذة باحثين، من شأنها أن تعطي لمضمون هذه الفعاليات جودة وتزيده ثراء.

وفي ختام هذه الطبعة، سيتم تنظيم يوم إعلامي حول الصناعة المتعلقة بالسكك الحديدية وفرص الاستثمار المتاحة في ذات المجال، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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