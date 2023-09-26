رخروخ يتفقّد أشغال تدعيم جسر صالح باي ببلدية قسنطينة

قام وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية ميدانية إلى قسنطينة، وهذا في إطار جهود تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين التواصل الطرقي في الولاية. وتم خلال هذه الزيارة التفقدية تفقد مشروع نفق أرضي مهم على الطريق الوطني رقم 3، والذي يقع ببلدية الخروب.

وقد جرت هذه الزيارة بحضور والي الولاية، وذلك بهدف متابعة سير العمل وضمان تقدم المشروع بالشكل المطلوب. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل كبير في تحسين التنقلات وتسهيل حركة السير على هذا الجزء من الطريق الوطني.

يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في الولاية، مما سيعزز التنمية المستدامة ويعود بالفائدة على المواطنين والمجتمع المحلي بشكل عام.

خديجة مقداد

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