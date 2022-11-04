رحبت بالوساطة الأفريقية لحل النزاع: الجزائر تبارك اتفاق وقف الاقتتال في إثيوبيا

أشادت الجزائر بالاتفاق الذي أبرمته الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب “تيغراي” لوضع حد للاقتتال في البلاد.

واكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها. أن الجزائر التي تراقب عن كثب تطور الأحداث في إثيوبيا،و تشيد بالاتفاق المبرم بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي لوضع حد نهائي للعداوة بالبلاد”. وتابع البيان بالقول إن الجزائر تحيي التزام الطرفين بالحفاظ على سيادة إثيوبيا وسلامتها الترابية وإحلال النظام الدستوري بمنطقة تيغراي. ورحبت الجزائر، حسب المصدر ذاته “بالتوقيع على هذا الاتفاق الذي يساهم في وضع حد نهائي للاقتتال بين الأخوة وبعث ديناميكية لاستعادة التعايش المنسجم في منطقة تيغراي وبين مختلف التركيبات البشرية بإثيوبيا”.وفي الأخير، “تثني الجزائر على الاتحاد الإفريقي واللجنة الثلاثية للوساطة نظير الالتزام والعمل الدؤوب اللذان سمحا بتحقيق صحة مبدأ تبني الحلول الإفريقية لمواجهة مشاكل القارة”.

فايزة س

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