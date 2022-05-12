رحابي يؤكد: الرئيس تبون يعمل من أجل تكوين جبهة داخلية قوية

12 مايو، 2022

أكد الوزير السابق، عبد العزيز رحابي، أنه مقتنع بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يعمل لتكوين جبهة داخلية قوية.

وجاء ذلك في تصريح للإعلام عقب إستقباله أمس الأربعاء من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و قال رحابي أن:” لدى رئيس الجمهورية نية في فتح بعض الورشات الاقتصادية و هو يعمل من أجل تكوين جبهة داخلية قوية وبلورة إجماع وطني حول السياسات الداخلية والخارجية والدفاعية”.

وكشف المتحدث نفسه، أنه استمع إلى طرح رئيس الجمهورية حول قضايا داخلية تخص أساسا ضرورة إرساء جبهة داخلية قوية، وكذا ثقافة التحاور والتشاور المستمر والدائم بين السلطة التنفيذية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني والشخصيات المستقلة.

كما تناول اللقاء التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة الدولية على الجزائر والتي قد لا تمس الاقتصاد فحسب بل بعض الجوانب الأمنية كالوضع في المنطقة.

ليديا كبيش

12 مايو، 2022

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