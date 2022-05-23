رحابي: مبادرة “لم الشمل” استجابة لمطلب المعارضة بالحوار

23 مايو، 2022

قال  الوزير والدبلوماسي السابق، عبد العزيز رحابي إن:” مبادرة “لم الشمل” التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فرضها الظرف الحالي”

وأفاد رحابي في تصريحات إعلامية، أن طرح السلطة السياسية لمبادرة لم الشمل يُعـد استجابة لمطلب المعارضة بالحوار بعد محاولات مازفران وعين البنيان.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة استمرار وتواصل قنوات الحوار على جميع المستويات، مبرزا أن معالجة الأزمة الحالية يحتاج إلى إتفاق سياسي وصفـه بـ “الشامل”،

وتابع الوزير السابق قائلا :”من غير الممكن أن تدفع الحكومة لوحدها بالأزمة إلى الحل دون إشراك الأحزاب، النقابات والجمعيات بمرافقـة إعلام قـوي”.

رمزي أحمد توميات

23 مايو، 2022

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