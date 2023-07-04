رئيس الجمهورية يقلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء

قوجيل: نتمنى دوام الإستقرار والإزدهار على بلدنا

الألعاب العربية: كل الأمور مضبوطة لإنجاح أكبر حدث رياضي عربي الذي ستتشرف الجزائر باستضافته

هؤلاء العمداء والعقداء الذين تمت ترقيتهم من طرف رئيس الجمهورية

الفريق أول شنقريحة: ذكرى عيد الإستقلال من أعظم إنجازات القرن العشرين

بحاضنة الأعمال بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف: الطالبة صفاء ضيافي تناقش مذكرة “شهادة ماستر 2 -مؤسسة ناشئة” بتميّز

محمد عرقاب يستقبل المدير العام لروساتوم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

موبيليس الشريك التكنولوجي والراعي الرسمي للألعاب الرياضية العربية 2023

رئيس الجمهورية يجري حركة تعيينات في السلك الدبلوماسي والقنصلي

أحمد عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الهولندي هذا ما تضمنته