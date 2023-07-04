رئيس الجمهورية يقلد رتبة لواء لمجموعة من العمداء
أشرف رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء. على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي.
وقام الرئيس تبون بتقليد رتبة لواء لمجموعة من العمداء وذلك بمناسبة الإحتفال بعيدي الإستقلال والشباب.
ويتعلق الأمر بالعمداء الآتية أسماؤهم:
نور الدين قايد
موسى سعادو
نصير بوحمة
إسماعيل سواقنة
عبد الغاني بوساحة
عزالدين عليوش
منير زاهي
عبد الباسط بن جدو
جمال الدين ديب
فكير يخلف
سيد علي سنوساوي
نصر الدين حكيم