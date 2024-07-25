ربيقة يُسلّم الرئيس الفيتنامي رسالة تعزية من الرئيس تبون

وصل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، الراحل نجوين فو ترونج.

وحظي الوزير ربيقة، حسب بيان وزارة المجاهدين بمقابلة مع الرئيس الفيتنامي، تو لام، الذي سلمه رسالة التعزية التي بعث له بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ناقلا له تحياته ومشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب الفيتنامي إثر وفاة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي.

وأعرب الرئيس الفيتنامي، خلال هذه المقابلة، عن تقديره العالي للعبارات التي تضمنتها رسالة التعزية وعن عميق امتنانه لقرار رئيس الجمهورية إيفاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق لتمثيله في مراسم التأبين، معتبرا أن هذه المبادرة تعكس جودة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين،

كما عبّر تو لام، عن تطلع بلده إلى تطوير التعاون الثنائي للارتقاء به إلى مستوى مؤهلات البلدين ونوعية العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وفيتنام.

للإشارة، فإن وزير المجاهدين وذوي الحقوق يشارك برفقة الوفد المرافق له في مراسم تأبين الأمين العام الراحل للحزب الشيوعي الفيتنامي، التي تنظم في دار الجنائز الوطنية بهانوي، يومي 25 و 26 جويلية الجاري، بحضور زعماء ومسؤوليين رفيعي المستوى من دول مختلفة.

شرف الدين عبد النور