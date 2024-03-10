ربيقة يشرف على حفل تكريمي على شرف نساء قطاع المجاهدين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, اليوم الأحد, على حفل تكريمي على شرف نساء قطاعه, وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

و قد أكد ربيقة بالمناسبة أن المرأة الجزائرية “ساهمت في صنع مجدها وصرحها وهي اليوم متواجدة على كل المستويات بفضل إرادة الدولة في تجسيد مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات”.

و في ذات السياق, أثنى الوزير على الدور الذي تقوم به نساء قطاع المجاهدين وذوي الحقوق, داعيا إلى “التمسك بقيم الوحدة والتضامن والتنافس الايجابي في العمل لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة في مجالات التكفل الصحي والاجتماعي بالمجاهدين وذوي الحقوق والحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي والسعي إلى كتابة دقيقة وموضوعية للتاريخ، صونا للذاكرة الوطنية”.

كما حرص ربيقة, في التفاتة للمرأة الفلسطينية, على توجيه “رسالة أمل وصبر لهذه المرأة وهي تعيش اليوم ظروفا جد قاسية جراء العدوان الغاشم والمتواصل للكيان الصهيوني”, داعيا اياها الى “التحلي بالصبر والتماسك والاقتداء ببطلات الجزائر الى غاية تحقيق النصر”.

سهام قريمش

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