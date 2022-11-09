ربيقة يشرف على اطلاق المتحف المتنقل “قاطرة الذاكرة”

أشرف وزير المجاهدين، العيد ربيقة، على فعاليات إطلاق المتحف المتنقل والذي تعتبر رحلة لمترو الجزائر من محطة علي بومنجل إلى محطة ساحة الشهداء، “قاطرة الذاكرة”

وأفاد ربيقة أن قاطرة الذاكرة تهدف إلى إرساء الثقافة التاريخية لدى المواطنين خاصة الشباب منهم، موضحا أن قطاع المجاهدين، يعمل على ترسيخ الثقافة التاريخية لدى مختلف الأوساط الاجتماعية, خاصة فئة الشباب. حفاظا على الذاكرة الوطنية وبعث الروح الوطنية عند الأجيال الصاعدة.

وذلك عن طريق تفتح نشاط المتحف الوطني للمجاهد على محيطه المجتمعي. والتعريف بأهم مراحل الثورة التحريرية الكبرى من أجل استرجاع السيادة الوطنية.

وتتضمن الفعالية التي تحتضنها محطتا مترو الجزائر, “علي وبمنجل” و”ساحة الشهداء” إلى غاية اليوم الأربعاء, معارض للصور. والوثائق التاريخية وإصدارات وزارة المجاهدين

بالاضافة إلى عرض أشرطة وأغاني وأفلام ثورية. وكذا توزيع سلسلة أمجاد الجزائر (نشيد قسما وبيان أول نوفمبر) على المواطنين.

كما أكد وزير المجاهدين أن مثل هذه المبادرة التي تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ60 لعيد الاستقلال, تهدف إلى إرساء تواصل أبدي. بين أجيال الأمس ممن صنعوا ثورة التحرير المباركة وتاريخ الجزائر. وأجيال اليوم الذين يقع على عاتقهم الحفاظ على تعاليم نوفمبر ومبادئه.

وأبرز ربيقة، أن مترو الجزائر الذي يحصي يوميا أزيد من 150 ألف متنقل, يعد مكانا مناسبا لترسيخ الذاكرة الوطنية. لدى مختلف فئات المجتمع وتبليغ رسالة الشهداء والمجاهدين.

كما أعرب وزير المجاهدين عن أمله في توسيع مثل هذه المبادرات. لتشمل محطات أخرى من المترو وحتى المطارات والأماكن العمومية.

ليديا كبيش

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