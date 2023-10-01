ربيقة: هذا موعد عرض فيلم الشهيد العربي بن مهيدي

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد، أن فيلم الشهيد العربي بن مهيدي جاهز كاشفا عن موعد عرضه.

وجاء ذلك خلال اشرافه على اجتماع تقييمي توجيهي جمع مدراء الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، للوقوف على مدى تنفيذ البرامج والعمليات المسطرة بعنوان 2022-2023.

ويأتب هذا اللقاء في إطار تقاليد القطاع لمتابعة وتقييم العمل المنجز، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهوري، في شقيه المتعلقين بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وحماية التراث التاريخي والثقافي

لاسيما و أن هذه السنة تزامنت مع الاحتفال بسنوية الذكرى ال60 لعيد الاستقلال، التي اكتست أهمية خاصة باعتبارها همزة وصل وتواصل بين منجزات معركة التحرير وما تلاها من مراحل بناء أسس الدولة الجزائرية وتجديد صرحها.

وأشار ذات المتحدث الى أن العناية التي يوليها الرئيس تبون وبمتابعة شخصية من الوزير الأول، رئيس لجنة الإشراف على هذه المناسبة التاريخية التي شهدت افتتاحية هذه السنوية بالاستعراض العسكري للجيش الوطني الشعبي الذي لم تشهد له الجزائر مثيلا منذ الاستقلال.

وأضاف الوزير بالقول :” ان ما ميز هذه الإحتفالات انتهاج مقاربات جديدة تهدفت إلى إشراك الشباب بطرق جديدة ومتميزة تناسقت مع طموحاتهم وآمالهم وتساوقت مع ما أتاحته التكنولوجيات الحديثة والثورة الرقمية”

هذا وقد أكد ربيقة، أنه تم الإنتهاء من إنجاز فيلم الشهيد العربي بن مهيدي،الذي سيتم عرضه الشرفي في غضون الأيام القادمة، وفيلم الشهيد زيغوت يوسف الذي سيتم عرضه بمناسبة الذكرى الـ69 لعيد الثورة التحريرية، فما يزال فيلمي سي الحواس وبوقرة قيد الإنجاز.

وكشف ذات المتحدث أن قطاعه أطلق المنصة الرقمية التاريخية “جزائر المجد”، و تطبيق الهاتف النقال “تاريخ الجزائر 1830- 1962″، وذلك في إطار استخدام الرقمنة في مجال حماية الذاكرة.

كما كشف أيضا عن طبع أكثر من 150 كتابا تاريخيا و 20 عنوانا من سلسلة أمجاد الجزائر و10 نسخ من دليل المتحف الوطني للمجاهد بطريقة البراي بصور قابلة للمس

رمزي أحمد توميات

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