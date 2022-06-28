قال اليوم الثلاثاء، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن :”ملحمة الاحتفال بستينية الاستقلال ستكون بمستوى علمي و فني عالمي”.

وكشف ربيقة، في تصريح للاذاعة الوطنية، أن الملحمة التي ستعرض ليلة الخامس جويلية بأوبرا الجزائر تم انجازها بمستوى علمي وأكاديمي و فني عالمي وستعرض بتقنيات حديثة وبتكنولوجيا الإبهارالبصري .

وأعلن ذات المتحدث، عن استلام الوزارة في إطار الستينية أكثر من 500 مشروع باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية وتم إلى حد الآن اعتماد 150 عنوانا سيتم طبعها خلال سنة الاحتفال بسينية الإستقلال.

وأضاف وزير المجاهدين، أن لجنة الاشراف لاحظت تمسك و اهتمام الشباب بتاريخ بلاده والدليل الكم الهائل من المشاركات في المسابقة الوطنية لاختيار شارة وشعار الاحتفال .

كما كشف نفس المسؤول، أن الوزارة أعدت تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في إعادة ضبط المناهج الدراسية دليلين مدرسيين للأستاذ وللتلاميذ في مختلف الاطوار بهدف تقديم تاريخ سليم ومؤسس وإيصاله بعناية إلى التلاميذ .

وقال ربيقة، أن :”لجنة الإشراف على احتفالات ستينية الاستقلال برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أعدت برنامجا مكثفا بالمناسبة”.

رمزي أحمد توميات

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