ربيقة: مظاهرات 11 ديسمبر 1960 مواعظ لا يمكن أن تفقد أهميتها

قال اليوم السبت وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيڨة، أن :”مظاهرات 11 ديسمبر 1960، كانت الحصاد الطيب، للثورة الجزائرية بلغت مدى كبيرا، وانتشرت أخبارها وصورها في الأركان الأربعة من العالم”.

وأورد، ربيقة خلال كلمته بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر أن:” المظاهرات فتحت الملحمة التاريخية كما قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أبواب الأمل أمام الشعوب المضطهدة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة للقرار الداعي إلى تصفية الاستعمار، واعتبار إخضاع الشعوب لاستعباد أجنبي وسيطرته و استغلاله، انكارا لحقوق الإنسان الأساسية يناقض ميثاق الأمم المتحدة و يعيق السلم و التعاون العالميين”

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” مظاهرات 11 ديسمبر 1960، قد مضى عليها 62 عاما لكنها لا زالت إلى اليوم تطفح بالمواعظ والعبر التي لا يمكن ان تفقد أهميتها وقيمتها العملية”.

وتابع وزير المجاهدين قائلا :” ومهما تبدلت الأوقات، فالالتحام الشعبي حول مشروع ما، هو القوة الأساسية المؤدية إلى إنجازه مهما كانت التحديات والرهانات”.

وهو ما تشهد عليه حصيلة ثلاث سنوات من الإنجازات والمكاسب غير مسبوقة في شتى الميادين، التي حققتها الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية من خلال تجسيد التزاماته الـ54 مع الشعب الجزائري وستواصل بلادنا من خلال تنفيذها بروح نوفمبر المجيدة، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

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