ربيقة في وقفة ترحم بمقبرة سيدي أمحمد على روح المناضل محمد بلوزداد

ربيقة في وقفة ترحم بمقبرة سيدي أمحمد على روح المناضل محمد بلوزداد

وقف صباح يوم السبت، وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة بمقبرة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، وقفة ترحم على روح المناضل محمد بلوزداد، بمناسبة الذكرى الـ71 لوفاته.

وقام، ربيقة، رفقة عدد من المجاهدين وممثلي السلطات المحلية وبراعم الكشافة الإسلامية، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الراحل. و قراءة فاتحة الكتاب الكريم على روحه الطاهرة.

و قال الوزير أن :”تخليد ذكرى الراحل البطل هو عرفان لما قدمه في حياته”. “فقد كان نموذجا يقتدى به لشاب جزائري أصيل ناضل من أجل الحرية و الاستقلال”

كما اضاف ذات المتحدث بالقول :”ان الراحل سي مسعود، و هو الاسم الذي عرف به، و بالرغم من وفاته بسن مبكرة إلا أنه قدم الكثير للجزائر”.

كما ذكر وزير المجاهدين، ببعض من مناقب الراحل بلوزداد، “الذي اعتبر من النخبة والصفوة السياسية و قد كان عضوا بحزب الشعب الجزائري وبعدها في حركة انتصار الحريات الديمقراطية

أين لعب دورا هاما في مجال التجنيد و التكوين قبل تكليفه بإنشاء المنظمة السرية التي أصبح أول رئيس لها، يضيف نفس المسؤول.

كما كان لوزير المجاهدين أيضا وقفة ترحم أمام ضريح شقيق محمد بلوزداد، المجاهد عثمان الذي وافته المنية السنة المنصرمة. الذي كان آخر أعضاء مجموعة الـ22 التاريخية التي خططت لتفجير الثورة التحريرية.

ليديا كبيش

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