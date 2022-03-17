أكد اليوم الخميس وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على أن عيد النصر المصادف ليوم 19 مارس من كل سنة، سيظل قيمة تاريخية خالدة في تاريخ الجزائر.

وقال ربيقة، لدى القائه لكلمة له بمناسبة الذكرى ال 60 لعيد النصر، أن :”شهر مارس هو شهر نصر الجزائر المحقق بالتضحيات الذي جاء بدماء الشهداء”.

وفي هذا الصدد، شدد ذات المتحدث، على لن ذكرى 19 مارس تبقى متجذرة في وجدان كل جزائري وجزائرية، موضحا أن المآسي التي تكبدها الشعب الجزائري جعلته يشق طريق الحرية بمقاومات شعبية وحركات نضالية.

كما لفت وزير المجاهدين إلى أنه وبعد عدة جولات ابدى المفاوض الجزائري حنكة ديبلوماسية لتحقيق الانتصار وحسن سير المفاوضات.

وأكد نفس المسؤول، على أن الجزائر الجديدة تخطو بسكينة وهدوء حتى يعود للشعب مجده، بعد مرور أكثر من 60 سنة على تحقيق النصر.

ليديا كبيش

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