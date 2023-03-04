ربيقة: رسالة الشهيد العربي بن مهيدي وإخوانه الشهداء ستضل أمانة بأعناقنا

قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأم البواقي بمناسبة إحياء الذكرى المائة لميلاد الشهيد الرمز، العربي بن مهيدي (1923-2023) والذكرى الـ66 لاستشهاده (1957-2023)، أن :”رسالة الشهيد العربي بن مهيدي وإخوانه ستضل أمانة في أعناقنا”.

وشدد ربيقة، بمسقط رأس الشهيد العربي بن مهيدي، بدوار الكواهي، ببلدية عين مليلة، على أن هذه الرسالة مقدسة وخالدة تمضي بنا جميعا نحو اعتلاء واجب الاقتداء بمآثر العظماء من أبناء هذا الوطن، و بقيمهم الخالدة برص الصفوف و تكاتف الجهود و تعميق الشعور، و الاضطلاع بالمسؤوليات

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “إن للجزائريات والجزائريين صلة بأولئك الأمجاد والأفذاذ، وبالإرث التاريخي العظيم للجزائر، وأنهم بذلك قد أحرزوا أساسا صلبا تقوم عليه اليوم الدولة الوطنية، المستقلة، الجديدة المتجددة التي صمدت و انتصرت بمرجعية نوفمبر أمام الهزات و المحن”.

كما عدد وزير المجاهدين، مناقب الرجل الحكيم الشهيد العربي بن مهيدي والذي وصفه بأنه كان قائدا ملهما يهدف لاستنهاض الهمم والعزائم مؤكدا أن الذاكرة الوطنية كانت وستضل الإسمنت المسلح الذي يمتن وحدة الشعب، والذخيرة الحية لرصيد الأمة”.

وأشرف الوزير رفقة السلطات المحلية للولاية، وبحضور شقيقة الشهيد، ظريفة بن مهيدي والأسرة الثورية ومختلف فعاليات المجتمع المدني. على عدة نشاطات أقيمت ببلدية عين مليلة بالمناسبة.

على غرار وضع حيز الخدمة تزويد سكان قرية المهايدية بالغاز الطبيعي لفائدة 17 عائلة. وتدشين جدارية بمدينة عين مليلة تحمل صورة الشهيد العربي بن مهيدي وتسمية النهج باسمه.

رمزي أحمد توميات

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