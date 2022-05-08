كشف وزير المجاهدين العيد ربيقة، أنه تم جمع 29 ألف ساعة من التسجيلات والشهادات الحية للمجاهدين، وهو ما يعادل 36 ألف شهادة حية تضاف إلى رصيد الوزارة والأرشيف الوطني.

وأورد ربيقة خلال الإحتفال بذكرى 8 ماي 1945 أنه :”ما يلزمنا هو مواصلة مبدأ تسجيل الشهادات الحية من المجاهدين، وارامل الشهداء نظرا لتقدمهم في السن والأمراض التي لحقتهم جراء الثورة بالإضافة كذلك إلى العمل على الإستغلال لهذه الشهادات الحية”

وكشف ذات المتحدث، أن الوزارة سطرت برنامجا، حيث ستقيم يومي 21 و22 جوان يومين دراسيين، لدراسة رفقة أساتذة التاريخ والإعلام والمهتمين بتسجيل الشهادات الحية، كيفية استغلال وتصنيف الرصيد من الشهادات الحية. لتمكين الطلبة، والاساتذة الباحثين من خلال انجازات لاستغلالها حتى نكون اوفياء لتسجيلها.

كما أشار وزير المجاهدين، إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا يزال يوجه توجيهات بضرورة الإهتمام بتاريخ الوطن والوزارة تجتهد وتعمل على النجاح في ذلك حيث تمت الموافقة على البرامج المسطرة والمبنية على الإستراتيجية المقترحة عليها في إطار الإحتفال بستينية الثورة المجيدة التي تمتد من 5 جويلية 2022 إلى 5 جويلية 2023.

وشدد ربيقة، على أنه حان الوقت لنقل ذاكرة الجزائريين الى الشباب والناشئة من خلال تجسيد برامج تهدف الى الوفاء بذاكرة الشهداء وصناعة مدرسة تاريخية.

كما كشف ذات المتحدث، أن الاذاعة الوطنية ساهمت مساهمة فعالة بالأمس و اليوم. حيث تحصلت الوزارة من طرف الاذاعة على شهادات حية تقدر بـ 928 ساعة وليست 600 هو عبارة عن مجهودات جبارة

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...